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Roma-Medipol Başakşehir

1 saat önce

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk haftasında Medipol Başakşehir'in deplasmanda İtalya'nın Roma takımıyla yapacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Roma OlimpiyatHakemler: Xavier Estrada Fernandez, Roberto Alonso, Teodoro Sobrino (İspanya)Roma: Pau Lopez, Spinazzola, Fazio, Juan Jesus, Kolarov,

Roma-Medipol Başakşehir, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk haftasında Medipol Başakşehir'in deplasmanda İtalya'nın Roma takımıyla yapacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Roma Olimpiyat

Hakemler: Xavier Estrada Fernandez, Roberto Alonso, Teodoro Sobrino (İspanya)

Roma: Pau Lopez, Spinazzola, Fazio, Juan Jesus, Kolarov, Diawara, Cristante, Kluivert, Zaniolo, Pastore, Dzeko

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Mahmut Tekdemir, Clichy, Aleksic, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Visca, Arda Turan, Gulbrandsen

Başakşehir, İspanya, İtalya, Roma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:58 Kaynak: AA
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