Son Dakika Haberleri: Roma-Medipol Başakşehir maçına doğru
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Roma-Medipol Başakşehir maçına doğru

1 saat önce

Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Medipol Başakşehir'in tüm dikkatlerine vermeleri gereken bir takım olduğunu söyledi.

Roma-Medipol Başakşehir maçına doğru, System.String[]

Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Medipol Başakşehir'in tüm dikkatlerine vermeleri gereken bir takım olduğunu söyledi.


UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında yarın akşam Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Roma'da Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca, bir basın toplantısı düzenledi.


Medipol Başakşehir'in üç sene önce kendisinin başında olduğu Shakhtar Donetsk ile oynadığı ve o dönemde Cengiz Ünder'in de Başakşehir forması giydiği hatırlatılan Fonseca, Türk futbolcunun o dönemde de başarılı bir oyuncu olduğuna atıfta bulunarak, "İtiraf etmeliyim ki, o maça dair Cengiz Ünder'i hatırlamıyorum. Bunun nedeni çok basit çünkü Shakhtar o maçı domine etti ve Ünder'in parlamasına izin vermedi." dedi.


Rakipleri Medipol Başakşehir'i de değerlendiren Fonseca, şunları kaydetti:


" İstanbul, deneyimli ve önemli kariyerleri olan oyunculardan kurulu bir takım. Robinho, Clichy, Arda Turan, Visca, Skrtel. Onlar son üç senedir, oldukça rekabetçi bir lig olan Türk liginde şampiyonluk için mücadele ediyorlar. Herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için tüm dikkatimizi vermemiz gereken bir takım. Deneyimli oyuncuları olan güçlü bir takımla karşılaşacağız."

Başakşehir, Avrupa, Roma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:06 Kaynak: AA
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