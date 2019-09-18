Roma-Medipol Başakşehir maçına doğru - Roma Teknik Direktörü Fonseca
35 dakika önce
Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Medipol Başakşehir'le yarın yapacakları maç öncesi basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:50 Kaynak: AA
Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Medipol Başakşehir'le yarın yapacakları maç öncesi basın toplantısı düzenledi.
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