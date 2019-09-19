Son Dakika Haberleri: Roma-Medipol Başakşehir maçından notlar
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Roma-Medipol Başakşehir maçından notlar

1 saat önce

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk haftasında deplasmanda oynadıkları Roma maçının ilk 11 kurgusunda Süper Lig'de son oynadıkları maçın kadrosuna göre 4 farklı oyuncuya yer verdi.

Roma-Medipol Başakşehir maçından notlar, System.String[]

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk haftasında deplasmanda oynadıkları Roma maçının ilk 11 kurgusunda Süper Lig'de son oynadıkları maçın kadrosuna göre 4 farklı oyuncuya yer verdi.


Teknik direktör Buruk, Medipol Başakşehir'in Avrupa'da 21. maçına çıktığı Roma karşılaşmasında, Süper Lig'de son oynadıkları Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 4 farklı oyuncuya forma şansı tanıdı. Buruk, son maçta ilk 11'de başlayan Epureanu ile hafif sakatlıkları bulunduğu gerekçesiyle İstanbul'da bırakılan Skrtel, Robinho, Crivelli'nin yerine, Arda Turan, Gulbrandsen, İrfan Can Kahveci ve Carlos Ponck'e ilk 11'de saha sürdü.

Sırp oyuncu Danijel Aleksic de Medipol Başakşehir ile ilk kez bir Avrupa kupası maçına çıktı.

Turuncu-lacivertlilerin rakibi Roma'da ise Portekizli Teknik Direktör Paulo Fonseca, Serie A'da oynadıkları Sassuolo maçının kadrosuna göre 5 farklı oyuncuya ilk 11'de görev verdi. Fonseca, Florenzi, Mancini, Veretout, Pelegrini, Mkhitaryan'ın yerine, Juan Jesus, Spinazzola, Diawara, Zaniolo, Pastore'ye forma giydi.

Roma'nın Türkleri kadroda yer almadı


Roma'nın önemli silahlarından olan milli oyuncu Cengiz Ünder, devam eden sakatlığı sebebiyle eski takımına karşı bu maçta forma giyemedi.

Sarı-kırmızılı takımın Gençlerbirliği'nden transferi Yıldırım Mert Çetin ise UEFA listesine alınmadığı için kadroda yer almadı.


Şenol Güneş ve büyükelçiler maçı izledi


Roma-Medipol Başakşehir maçını, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da protokol tribününden izledi.

Roma yeni formasıyla mücadele etti


Ev sahibi Roma, Medipol Başakşehir karşısına bu sezon ilk kez giydiği lacivert renkteki nostaljik formasıyla sahaya çıktı.

Konuk Medipol Başakşehir de klasik forması yerine alternatif forması olan açık gri renkteki formasıyla sahada yer aldı.


Yaklaşık 30 bin futbolsever tribünde


Roma'nın bu sezonda Avrupa kupalarındaki ilk maçı olan Medipol Başakşehir mücadelesine İtalyan taraftarlar pek ilgi göstermedi.

80 bin kişilik Olimpiyat Stadı tribünlerinde büyük boşluklar gözlendi.

Mücadeleyi izleyen 200 kadar Türk taraftar da kendilerine ayrılan bölümden Medipol Başakşehir'e destek verdi.

Başakşehir, Avrupa, Roma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:30 Kaynak: AA
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