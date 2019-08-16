Son Dakika Haberleri: Roma, Mert Çetin'i açıkladı
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Roma, Mert Çetin'i açıkladı

1 saat önce

İtalya Serie A kulüplerinden Roma, Gençlerbirliği'nde forma giyen Yıldırım Mert Çetin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Roma, Mert Çetin'i açıkladı, System.String[]
İtalya Serie A kulüplerinden Roma, Gençlerbirliği'nde forma giyen Yıldırım Mert Çetin'i kadrosuna kattığını açıkladı.
İtalyan ekibi, 22 yaşındaki oyuncuyu 3 milyon Euro karşılığında 5 yıllığına renklerine bağladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Mert Çetin'in 5 milyon Euro'nun üzerinde başka bir takıma transfer olması halinde Gençlerbirliği'nin transfer ücretinden yüzde 10 pay alacağı belirtildi. Mert Çetin, yeni kulübünde 15 numaralı formayı giyecek.
MERT ÇETİN: ROMA'NIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİLİYORUM
Öte yandan Mert Çetin imza töreninde yaptığı açıklamada, "Roma'nın büyüklüğünü biliyorum. Burada olduğum için çok mutluyum, gerçekten kelimelerle tanımlayamayacağım bir his. Kulübün ve taraftarların umutlarına ayak uydurabileceğime eminim" ifadelerini kullandı.


İtalya Serie A, Gençlerbirliği, Mert Çetin, Roma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:49 Kaynak: DHA
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