Roma'nın hocası Fonseca açıkladı! Cengiz Ünder... - Son Dakika
Son Dakika Spor Roma'nın hocası Fonseca açıkladı! Cengiz Ünder... - Son Dakika Spor

Roma'nın hocası Fonseca açıkladı! Cengiz Ünder...

6 saat önce

Spor Arena / DIŞ HABERLER - UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta yer alan Roma'da teknik direktör Paulo Fonseca, Wolfsberg maçı için düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Roma'nın hocası Fonseca açıkladı! Cengiz Ünder..., System.String[]

Spor Arena/ DIŞ HABERLER - UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta yer alan Roma'da teknik direktör Paulo Fonseca, Wolfsberg maçı için düzenlenen basın toplantısında konuştu.


"CENGİZ ÜNDER İLK 11'DE BAŞLAYACAK"


Sakatlıktan yeni çıkan Cengiz Ünder'in Wolfsberg maçında sahada olacağını açıklayan Fonseca, "Wolfsberg maçında Cengiz Ünder ve Edin Dzeko ilk 11'de başlayacak. Aleksandar Kolarov ve Pau Lopez dinlenecek" dedi.


Fonseca geçtiğimiz günlerde milli oyuncu hakkında "Ünder, kendisini geliştirmek zorunda. Hellas Verona karşısında çok iyi bir maç çıkarmadığı doğru. Sakatlık geçirdi ama iyileşiyor. Taktiksel olarak da savunma yönlerinde gelişmeli" şeklinde açıklama yapmıştı.


Roma, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda 5 maçta topladığı 8 puanla ikinci sırada yer alıyor. Aynı puana sahip Mönchengladbach liderlik koltuğunda otururken Başakşehir ise 7 puanla üçüncü sırada bulunuyor.


Başakşehir, Avrupa, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 07:30 
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