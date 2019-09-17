Son Dakika Haberleri: Roma'nın kampanyası sayesinde bir çocuk daha bulundu
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Roma'nın kampanyası sayesinde bir çocuk daha bulundu

1 saat önce

Yeni transferlerini, kayıp kişilerin fotoğraflarını yer aldığı bir görüntü eşliğinde paylaşan İtalyan kulübü Roma'nın kampanyasıyla kayıp bir çocuğa daha ulaşıldı.

Roma'nın kampanyası sayesinde bir çocuk daha bulundu, System.String[]

Yeni transferlerini, kayıp kişilerin fotoğraflarını yer aldığı bir görüntü eşliğinde paylaşan İtalyan kulübü Roma'nın kampanyasıyla kayıp bir çocuğa daha ulaşıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Roma'nın Londra merkezli "Missing People" (Kayıp İnsanlar) adlı kuruluşla ortak düzenlediği kampanya sayesinde son üç günde 2'nci, toplamda 4. çocuk ailesine kavuştu.

Henrikh Mkhitaryan'ın transferi sırasında bilgileri verilen 13 yaşındaki Kenyalı erkek çocuğuna ulaşılmasından iki gün sonra biri daha bulundu.

Chris Smalling transferinin duyurusunda bilgileri paylaşılan 8 yaşındaki Kenyalı kız çocuğu, ailesine teslim edildi.

Roma, yeni transferlerini açıkladığı tanıtım videolarında, farklı ülkelerde uzun süredir haber alınamayan çocukların fotoğraflarını ve görenlerin aramaları gereken numaraları paylaşıyor.

Londra, Roma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:42 Kaynak: AA
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