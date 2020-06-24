Roma'nın sol kanadı Fenerbahçe'ye... - Son Dakika

Roma'nın sol kanadı Fenerbahçe'ye...

Fenerbahçe, yeni yapılanma kapsamında gelecek sezonun takımını kurmak için yoğun mesai harcıyor.

Fenerbahçe, yeni yapılanma kapsamında gelecek sezonun takımını kurmak için yoğun mesai harcıyor. Sarı-lacivertli kulüp, yurt içinden hayli önemli isimleri imza aşamasına getirirken, taraftarları heyecanlandıracak kanat oyuncusunun ismi İtalya'dan geldi.

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Sarı-lacivertliler, Serie A ekibi Roma'nın Arjantinli sol kanat oyuncusu Diego Perotti'nin transferini bitirme aşamasına geldi. 1988 doğumlu olan Perotti bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen kulübünden ayrılık için izin istedi.


BONSERVİS ÖDENECEK


Sözleşmesinde cüzi miktarda bir çıkış maddesi bulunan Perotti için Fenerbahçe bonservis ödeyecek. Türkiye'de oynamaya sıcak bakan Arjantinli yıldızın transferi hem İtalya hem Türkiye'de liglerin sona ermesiyle kesinlik kazanacak. Bu sezon Serie A'da 14, Avrupa Ligi'nde 4, İtalya Kupası'nda ise 1 maçta forma giyen Perotti, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi. (Sabah)

İtalya Serie A, Fenerbahçe, İtalya, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:37 

Son Dakika Spor Roma'nın sol kanadı Fenerbahçe'ye... - Son Dakika Spor
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