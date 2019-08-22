Son Dakika Haberleri: Roma'nın sosyal sorumluluk projesi sonuç verdi
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Roma'nın sosyal sorumluluk projesi sonuç verdi

38 dakika önce

Kadrosuna kattığı oyuncuları, kendisinden haber alınamayan kişilerin fotoğrafları ile duyuran İtalyan ekibi Roma'nın, Mert Çetin'in transferinde resmini paylaştığı kayıp genç kız bulundu.

Roma'nın sosyal sorumluluk projesi sonuç verdi, System.String[]

Kadrosuna kattığı oyuncuları, kendisinden haber alınamayan kişilerin fotoğrafları ile duyuran İtalyan ekibi Roma'nın, Mert Çetin'in transferinde resmini paylaştığı kayıp genç kız bulundu.

Roma kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Harika Haber! Bulundu! Roma'nın 6 gün önce transfer anonsunda gösterdiği kayıp genç kız, İngiltere'nin Londra şehrinde güvenli ve iyi bir şekilde bulundu." ifadeleri kullanıldı.

İtalyan ekibi, 16 Ağustos'ta Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı Mert Çetin'in transferini açıklamış, sosyal medya hesabından da bugün bulunan kızın resmini yayınlamıştı.

Mert Çetin, Roma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:26 Kaynak: AA
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