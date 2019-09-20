Son Dakika Haberleri: Roma'nın sosyal sorumluluk projesinde 5. çocuk bulundu
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Roma'nın sosyal sorumluluk projesinde 5. çocuk bulundu

48 dakika önce

Yeni transferlerini, kayıp kişilerin fotoğraflarını yer aldığı bir görüntü eşliğinde paylaşan İtalyan kulübü Roma'nın kampanyasıyla kayıp bir çocuğa daha ulaşıldı.

Roma'nın sosyal sorumluluk projesinde 5. çocuk bulundu, System.String[]

Yeni transferlerini, kayıp kişilerin fotoğraflarını yer aldığı bir görüntü eşliğinde paylaşan İtalyan kulübü Roma'nın kampanyasıyla kayıp bir çocuğa daha ulaşıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Roma'nın Londra merkezli "Missing People" (Kayıp İnsanlar) adlı kuruluşla ortak düzenlediği kampanya sayesinde, 5. çocuğun bulunduğunu duyurdu.

"Kayıp Çocuklar Sosyal Medya Kampanyası" adı altında yürütülen çalışmada, ilk olarak Mert Çetin'in transferinde resmini paylaştığı kayıp genç kız Londra'da bulunmuştu.

Bunun ardından Davide Zappacosta'nın transfer duyurusunda Belçika'da bir çocuk, Henrikh Mkhitaryan transferinde ise Kenya'da 2 çocuğa ulaşılmıştı.

Son olarak 3 farklı transfer duyurusunda resmi paylaşılan 16 yaşındaki kızın, Londra'da bulunduğu açıklandı.

Londra, Roma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:28 Kaynak: AA
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