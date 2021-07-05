Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Uğurcan Çakır'ı takımında görmek istiyor

Trabzonspor'da gösterdiği performansla geçen sezon Süper Lig'e damga vuran Uğurcan Çakır için İtalyan devi Roma devrede. Çizme ekibinin yeni hoca Jose Mourinho, özel olarak milli kalecinin transfer edilmesi için talimat verdi.

20 MİLYON EURONUN ALTINA SATILMAYACAK

Takvim'in haberine göre; Jose Mourinho, Roma'ya geldikten sonra ilk iş olarak Uğurcan Çakır'ın alınmasını istedi. Yönetime verdiği transfer listesinin ilk sıralarına Uğurcan Çakır'ı ekledi. İtalyan ekibi Uğurcan'ı transfer etmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. İtalyan medyasında çıkan haberlerde, Trabzonspor'un 20 milyon Euro'nun altında bir rakama kalecisini satmayı düşünmediği vurgulandı.