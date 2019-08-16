Son Dakika Haberleri: Roma, Nzonzi'yi açıkladı
Son Dakika Spor Haber

Roma, Nzonzi'yi açıkladı

1 saat önce

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Steven Nzonzi'nin 500 bin euro karşılığında Galatasaray'a 1+1 yıllık kiralandığını açıkladı.

Roma, Nzonzi'yi açıkladı, System.String[]
İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Steven Nzonzi'nin 500 bin euro karşılığında Galatasaray'a 1+1 yıllık kiralandığını açıkladı.
Roma Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre; Galatasaray, Steven Nzonzi'nin bonservisini 30 Haziran 2020'ye kadar alması halinde 16 milyon Euro ödeyecek. Sarı-kırmızılılar, 30 Haziran 2021'de Fransız futbolcunun bonservisini alırsa, 13 milyon Euro ödeyecek.


İtalya Serie A, Galatasaray, Roma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Terim, Yunus Akgün'ün transferine onay vermedi
Roma, Nzonzi'nin Galatasaray'a transferini açıkladı Damien Comolli, Kolarov ve Gustavo transferleri için Ali Koç'un onayını bekliyor! Trabzonspor, Edgar Miguel Le transferini KAP'a bildirdi! Feyenoord'a gitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 18:48:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Roma, Nzonzi'yi açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]