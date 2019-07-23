Son Dakika Haberleri: Roma: Plastik su şişesini getirene metro bileti bedava
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Roma: Plastik su şişesini getirene metro bileti bedava

51 dakika önce

İtalya'nın başkenti Roma'da belediye geri dönüşümü özendirmek amacıyla plastik su şişesi getirenlere bedava bilet uygulaması başlattı. "Daha fazla geri dönüşüm, daha fazla seyahat" girişimi ile plastik su şişelerini istasyonlardaki makinelere atan Romalılar her bir şişe için 5 cent kredi kazanacak.

Roma: Plastik su şişesini getirene metro bileti bedava, System.String[]
İtalya'nın başkenti Roma'da belediye geri dönüşümü özendirmek amacıyla plastik su şişesi getirenlere bedava bilet uygulaması başlattı.

Belediyenin "Daha fazla geri dönüşüm, daha fazla seyahat" girişimi ile plastik su şişelerini istasyonlardaki makinelere atan Romalılar her bir şişe için 5 cent kredi kazanacak.
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İtalya, Roma, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:52 
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