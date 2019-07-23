Roma: Plastik su şişesini getirene metro bileti bedava
51 dakika önce
İtalya'nın başkenti Roma'da belediye geri dönüşümü özendirmek amacıyla plastik su şişesi getirenlere bedava bilet uygulaması başlattı. "Daha fazla geri dönüşüm, daha fazla seyahat" girişimi ile plastik su şişelerini istasyonlardaki makinelere atan Romalılar her bir şişe için 5 cent kredi kazanacak.
İtalya
'nın başkenti Roma
'da belediye geri dönüşümü özendirmek amacıyla plastik su şişesi getirenlere bedava bilet uygulaması başlattı.
Belediyenin "Daha fazla geri dönüşüm, daha fazla seyahat" girişimi ile plastik su şişelerini istasyonlardaki makinelere atan Romalılar her bir şişe için 5 cent kredi kazanacak.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:52
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