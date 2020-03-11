Roma, Sevilla deplasmanına gidemiyor

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımı Roma, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımı ile deplasmanda yapacağı karşılaşmaya, koronavirüs salgını yüzünden yaşanan hava yolu ulaşımı sorunu nedeniyle gidemeyecek.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Roma, İtalya'dan kalkacak uçağın İspanya'ya inişi konusunda yerel makamların izin vermemesi sebebiyle UEFA Avrupa Ligi maçı için İspanya'ya gitmeyecek." ifadesi kullanıldı.

İtalyan Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre, iki kulübün yetkilileri ve iki ülkenin futbol federasyonlarıyla UEFA'nın saatler süren görüşmesinde, uçuş engeline yönelik soruna bir çözüm bulunamadığı belirtildi.

İspanya hükümeti, dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya ile tüm uçuşları 25 Mart'a kadar durdurmuştu.