Son Dakika Haberleri: Roma, Steven Nzonzi'nin 1+1 yıllığına Galatasaray'a kiralandığını açıkladı.
Son Dakika Spor Haber

Roma, Steven Nzonzi'nin 1+1 yıllığına Galatasaray'a kiralandığını açıkladı.

1 saat önce

Roma, Steven Nzonzi'nin 1+1 yıllığına Galatasaray'a kiralandığını açıkladı.

Roma, Steven Nzonzi'nin 1+1 yıllığına Galatasaray'a kiralandığını açıkladı., System.String[]
Roma, Steven Nzonzi'nin 1+1 yıllığına Galatasaray'a kiralandığını açıkladı. - İSTANBUL
Galatasaray, Roma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Terim, Yunus Akgün'ün transferine onay vermedi
Roma, Nzonzi'nin Galatasaray'a transferini açıkladı Damien Comolli, Kolarov ve Gustavo transferleri için Ali Koç'un onayını bekliyor! Trabzonspor, Edgar Miguel Le transferini KAP'a bildirdi! Feyenoord'a gitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 18:49:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Roma, Steven Nzonzi'nin 1+1 yıllığına Galatasaray'a kiralandığını açıkladı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]