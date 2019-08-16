Roma, Steven Nzonzi'nin 1+1 yıllığına Galatasaray'a kiralandığını açıkladı.
1 saat önce
Roma, Steven Nzonzi'nin 1+1 yıllığına Galatasaray'a kiralandığını açıkladı.
Roma Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:33 Kaynak: İHA
, Steven Nzonzi'nin 1+1 yıllığına Galatasaray
'a kiralandığını açıkladı. - İSTANBUL
Fatih Terim, Yunus Akgün'ün transferine onay vermedi Roma, Nzonzi'nin Galatasaray'a transferini açıkladı Damien Comolli, Kolarov ve Gustavo transferleri için Ali Koç'un onayını bekliyor! Trabzonspor, Edgar Miguel Le transferini KAP'a bildirdi! Feyenoord'a gitti