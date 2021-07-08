Roma Teknik Direktörü Mourinho, taraftarın sevgisinden ötürü kendisini Roma'ya borçlu hissediyor

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Roma için büyük bir gelecek inşa etmeyi istediğini ve taraftarların kendisine gösterdiği teveccühten ötürü borçlu hissettiğini söyledi.

Roma ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli teknik adam, sarı-kırmızılı takımı takip eden yerli ve yabancı muhabirlerin katılımıyla Roma'nın ünlü Capitol tepesindeki Caffarelli terasında düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Kendisini coşkulu şekilde karşılayan Romalı taraftarlar teşekkür eden Mourinho, "Roma'ya geldiğimde bana gösterilen ilgi gerçekten olağanüstüydü. Ben bunun için bir şey yapmış değilim o nedenle hemen kendimi onlara karşı borçlu hissettim. Karşılama gerçekten heyecan vericiydi." dedi.

Kulübün sahipleri Dan ve Ryan Friedkin'e de teşekkür eden Mourinho, kulübün geçmişini unutmadan, Friedkinlerle beraber önemli bir gelecek inşa etmek istediklerini ifade etti.

Roma'ya tatil için değil, çalışmak için, kazanan bir Roma yaratmak için geldiğini vurgulayan Mourinho, takımın başına geçmesiyle ilgili olarak, "Mourinho'nun Roması' olarak anılmasını istemiyorum. Bu hoşuma gitmiyor. Roma, Romalıların." diye konuştu.

Roma'nın uzun zamandır kazanamadığına dikkat çekilmesi üzerine Mourinho, "Geçen sezon şampiyonun 16 puan gerisinde dördüncü sırada olduğumuz gerçeğinden kaçamayız. Bu soruları kendimize sormalıyız. Kulüp ve camia, cevapları ve yapacak çok şey olduğunu benden daha iyi biliyor. Kupalar kazanmak istiyoruz. Hemen bir şeyler kazanmak mümkün olmayabilir, normalde olmaz da. Burada yapılacak çok şey var ve benim görevime odaklanmak istiyorum. Oyuncularımı korumak için her şeyi yapacağım. Sorun aramıyorum. Keyif almak istiyorum, sorunlarla uğraşacak zamanım yok." ifadelerini kullandı.

58 yaşındaki çalıştırıcı, takıma yönelik bir sistem üzerinde çalıştığını, bunun günbegün gelişeceğini dile getiren Mourinho, önemli olanın oyuncularından en iyisini alabilecekleri sistemi kurmak olduğunu belirtti.

Mourinho, herhangi bir oyuncuyla transfer için görüşmede bulunmadığını da kaydetti.

Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko'nun takımda kalıp kalmayacağına ilişkin soruya Mourinho, buna cevap vermek istemediğini çünkü bunun takımın iç meselesi olduğunu söyledi.

Jose Mourinho, Roma'yı 3 yıl sonra nerede gördüğü sorusuna ise "Kutlama yaparken" yanıtını verdi. "Neyin kutlaması" diye gelen ikinci soruya ise teknik adam, "Bir şeylerin" demekle yetindi.