Son Dakika Haberleri: 'Roma' tepki verdi, 26 kilo eroin yakalandı
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'Roma' tepki verdi, 26 kilo eroin yakalandı

6 saat önce

TRABZON'da, polisin durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Roma'nın tepki vermesi üzerine yapılan aramada, piyasa değeri 8 milyon lira olan 26 kilogram eroin ele geçirildi.

'Roma' tepki verdi, 26 kilo eroin yakalandı, System.String[]

TRABZON'da, polisin durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Roma'nın tepki vermesi üzerine yapılan aramada, piyasa değeri 8 milyon lira olan 26 kilogram eroin ele geçirildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Su Kuyuları mevkisinde yabancı plakalı bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Narkotik köpeği 'Roma'nın tepki vermesi üzerine otomobilde detaylı arama yapıldı. Aramada araca gizlenmiş 26 kilo 635 gram eroin ele geçirildi.Piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon lira olduğu belirlenen uyuşturucuyla ilgili olarak otomobilde bulunan K.R., J.S.G. ve Z.H. gözaltına alındı.


Narkotik, Roma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:41 Kaynak: DHA
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