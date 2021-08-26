Roma-Trabzonspor

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Roma ile Trabzonspor arasındaki rövanş maçının hakemleri ve takım kadroları şu şekilde:

Stat: Roma Olimpiyat

Hakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic (Sırbistan)

Roma: Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Cristante, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Edgar Ie, Vitor Hugo, Trondsen, Siopis, Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Cornelius