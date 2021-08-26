Roma-Trabzonspor

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Roma ile Trabzonspor arasındaki rövanş maçının hakemleri ve takım kadroları şu şekilde:
Stat: Roma Olimpiyat
Hakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic (Sırbistan)
Roma: Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Cristante, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Edgar Ie, Vitor Hugo, Trondsen, Siopis, Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Cornelius
Kaynak: AA
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