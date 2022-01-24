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ROMA VE BİZANS DÖNEMİ SİKKELERİ SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR - Son Dakika

ROMA VE BİZANS DÖNEMİ SİKKELERİ SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

24.01.2022 12:05

DİYARBAKIR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 102 adet gümüş ve bronz sikkeyi satmaya çalışan 3 kişiyi yakaladı.

DİYARBAKIR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 102 adet gümüş ve bronz sikkeyi satmaya çalışan 3 kişiyi yakaladı. Ele geçirilen sikkeler Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldığı istihbari bilgi doğrultusunda Kayapınar ilçesinde yaşayan kişilerin ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 200 bin TL karşılığında satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. Ekipler, adreslerini tespit ettiği 3 şüpheliyi Kayapınar Medya Mahallesi'ndeki bir evde yakaladı. Üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 33 adet gümüş ve 69 adet bronz sikke ele geçirildi. Sikkeler Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, yakalanan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

ROMA VE BİZANS DÖNEMİ SİKKELERİ SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR
ROMA VE BİZANS DÖNEMİ SİKKELERİ SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR
ROMA VE BİZANS DÖNEMİ SİKKELERİ SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

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İl Jandarma Komutanlığı, Bizans, Müze, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ROMA VE BİZANS DÖNEMİ SİKKELERİ SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: ROMA VE BİZANS DÖNEMİ SİKKELERİ SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR - Son Dakika
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