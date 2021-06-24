Roma ve Bizans dönemine ait 52 gümüş ve bronz sikkeyi satamadan yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen şahsın üzerinde Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 52 adet gümüş ve bronz sikke bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıs veya şahısların, ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak amacıyla alıcı aradıklarının tespit edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından bahse konu tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı. Tespit edilen bilgiler doğrultusunda KOM Şube Müdürlüğü ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eskişehir-Seyitgazi karayolu üzerinde yapılan yol aramasında N.Ü isimli şüpheli şahsın kullandığı araç durduruldu. Araçta ve şahsın üzerinde yapılan aramada; Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 52 adet gümüş ve bronz sikke ele geçirildi. Ele geçirilen sikkeler Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli N.Ü. hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli tahkikat başlatıldı. İfadesi alınan N.Ü., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(Ali Furkan Çetiner/İHA)