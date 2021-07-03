Roma ve Bizans dönemine ait binden fazla sikke ele geçirildi - Son Dakika

Operasyon Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler

tarafından yürütüldü.

Kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önüne geçmek

için sürdürülen çlışmalar kapsamında, iki şüphelinin ellerinde

bulunan tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç

elde edecekleri bilgisine ulaşıldı..

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Altındağ'da gerçekleştirilen operasyonda, söz konusu kişileri yakaladı.. Zanlıların araçlarında yapılan aramada tarihi sikkeler, hayvan figürlü metal heykel, yüzük ve iki obje olmak üzere toplam 1020 parça tarihi eseri ele geçirdi..

Eserler Anadolu Medeniyetleri Müze Müdürlüğüne teslim edilirken şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı..