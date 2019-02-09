Roma ve Bizans Dönemine Ait Eserleri Satmaya Çalışırken Yakalandılar

Diyarbakır'da Roma ve Bizans dönemine ait 943 adet sikke, bileklik, kolye ve yüzükleri satmaya çalışırken suçüstü yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da Roma ve Bizans dönemine ait 943 adet sikke, bileklik, kolye ve yüzükleri satmaya çalışırken suçüstü yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.



Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Sur ilçesinde ikamet eden 4 şüpheli şahsın elinde bulundurdukları Roma ve Bizans dönemine ait sikkeleri satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi elde edildiği belirtildi. Elde edilen bilgiler ışığında operasyon yapıldığı belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda 09 Şubat 2019 Cumartesi günü Diyarbakır Sur ilçesinde icra edilen operasyonda; bahse konu şüpheli şahıslar, sikkeleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmıştır. Şahısların ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan adli aramada; Roma ve Bizans dönemine ait 943 adet sikke, bileklik, kolye ve yüzük ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi ve alınan talimat uyarınca ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi. - DİYARBAKIR

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