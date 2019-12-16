Roma ve bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi... operasyon anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Roma ve bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi... operasyon anı kamerada - Son Dakika

Roma ve bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi... operasyon anı kamerada

6 saat önce

ROMA VE BİZANS DÖNEMİNE AİT TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ.

ROMA VE BİZANS DÖNEMİNE AİT TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ... OPERASYON ANI KAMERADA (2) (aktüel-sergi)

Roma ve bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi... operasyon anı kamerada

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elektrikli bisikletle fuhuş servisi yapan çete çökertildi
Güzellik uğruna hayatı karardı! Talihsiz kadın tanınmaz hale geldi Adana merkezli sigorta dolandırıcılığı operasyonunda gözaltı sayısı 48'e yükseldi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun katili özel operasyonla yakalandı

Son Dakika Haberleri
18:36 Bakırköy'de komşularını darbettiği gerekçesiyle 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
18:35 Damperi elektrik tellerine takılan kamyon alev alev yandı - Son Dakika
18:35 Günün Özeti - Son Dakika
18:35 Nepalli ev çalışanı, "Şiddet görüyorum" diyerek şikayetçi oldu, işveren iddiaları yalanladı! - Son Dakika
18:34 Damızlık koyunların yünü ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika
17:38 Danimarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı - Son Dakika
17:29 Türkiye'deki kayak merkezleri arasında bir ilk; Erciyes'te poliklinik açıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 18:39:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Roma ve bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi... operasyon anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]