Son Dakika › Güncel › Roma ve bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi... operasyon anı kamerada - Son Dakika
Roma ve bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi... operasyon anı kamerada
6 saat önce
ROMA VE BİZANS DÖNEMİNE AİT TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:14 Kaynak: DHA
ROMA VE BİZANS DÖNEMİNE AİT TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ... OPERASYON ANI KAMERADA (2) (aktüel-sergi)
Son Dakika Elektrikli bisikletle fuhuş servisi yapan çete çökertildi Güzellik uğruna hayatı karardı! Talihsiz kadın tanınmaz hale geldi Adana merkezli sigorta dolandırıcılığı operasyonunda gözaltı sayısı 48'e yükseldi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun katili özel operasyonla yakalandı