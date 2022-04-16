Roma ve Bizans dönemlerinden tarihi eserleri satmak isterken yakalandılar - Son Dakika
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Roma ve Bizans dönemlerinden tarihi eserleri satmak isterken yakalandılar

16.04.2022 17:15
Roma ve Bizans dönemlerinden tarihi eserleri satmak isterken yakalandılar

DİYARBAKIR'da, Roma ve Bizans dönemlerine ait 504 tarihi eseri 500 bin TL'ye satmak isteyen 4 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

DİYARBAKIR'da, Roma ve Bizans dönemlerine ait 504 tarihi eseri 500 bin TL'ye satmak isteyen 4 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerine yönelik çalışma yaptı. Yenişehir ilçesi Dökmetaş Mahallesi'nde, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 420 bronz sikke, 9 eski toprak kandil, 4 gözyaşı şişesi, 1 bronz bilezik dahil toplam 504 tarihi eseri 500 bin TL'ye satmak isteyen şüpheliler olduğu bilgisi alındı. Ekipler, düzenledikleri operasyonla 4 şüpheliyi satmak istedikleri 504 parça tarihi eserle yakaladı.

Ele geçirilen tarihi eserler ise muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Türk Lirası, Jandarma, Bizans, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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