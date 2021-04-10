TRABZON ROMA VE BİZANS KALINTILARI BULUNAN ALAN, AÇIK HAVA MÜZESİ OLACAK - Son Dakika

TRABZON ROMA VE BİZANS KALINTILARI BULUNAN ALAN, AÇIK HAVA MÜZESİ OLACAK

10.04.2021 10:48

TRABZON'da, otopark projesi için yapılan kazı sırasında ortaya çıkan, Roma ve Bizans döneme ait arkeolojik kalıntıların bulunduğu alan, açık hava müzesine dönüştürülecek.

TRABZON'da, otopark projesi için yapılan kazı sırasında ortaya çıkan, Roma ve Bizans döneme ait arkeolojik kalıntıların bulunduğu alan, açık hava müzesine dönüştürülecek. Çevresi kapatılarak, korumaya alınan arkeolojik eserlerin, kent tarihi açısından önemli değer olduğunu belirten turizmciler, kazı alanı ve çevresinin bütünleştirilip, arkeoparka dönüştürülmesinin kent turizmine katkı sağlayacağını belirtti.

Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi'nde, 2 ay önce Büyükşehir Belediyesi'nin otopark projesi için kamulaştırılan arazide kazı çalışması başlatıldı. 5 bin metrekareye yayılan alandaki kazılarda, Roma İmparatoru Hadrianus ile Geç Bizans dönemine ait yapılara ulaşıldı. Kazılarda, milattan sonra 117 ile 128 yılları arasında Roma İmparatoru Hadrianus dönemine ait olduğu düşünülen, şehrin ilk sur duvarının güneydoğu köşesinin bir bölümü, aynı döneme ait örme sütun ile Geç Bizans dönemi olarak bilinen 1460 yılına tarihlendirilen hendek duvarı gün yüzüne çıkarıldı. Kazılarda ayrıca Roma döneminde yapılmış evlerin çatısına ait kiremit ile çömlek parçalarına ulaşıldı. Trabzon tarihine ışık tutan yapıların çevresi kapatılarak, korumaya alındı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, arkeolojik yapıların bulunduğu bölgeyi açık hava müzesine dönüştürmek ve turizme kazandırmak için çalışma başlattı. Ortaya çıkan arkeolojik buluntuların hem Karadeniz hem Trabzon için önemli değer olduğunu belirten turizmciler, bölgenin arkeopark yapılmasını öneriyor.

'BÖLGEMİZ TURİZMİ İÇİN ÇOK İYİ OLACAK'

Kazı alanında inceleme yapan TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölgesel Temsil Kurulu Başkanı Hasan Volkan Kantarcı, Trabzon'un geçmişte liman şehri ve ticaret merkezi olması dolayısıyla dinamik bölge olduğunu söyledi. Şehrin birçok yerinde tarihi eserlerin olduğunu belirten Kantarcı, 'Gün yüzüne çıkmamış ciddi anlamda da eserler olduğu tahmin ediliyor. Geçmiş dönemde de maalesef bulunanlar değerlendirilemedi ve bunlarla ilgili gerekli arkeolojik çalışmalar yapılamadı. Bugün bu alanla ilgili olarak devam eden çalışmalar ve onay süreçleri var. Bizim temennimiz, hem burada hem diğer yerlerde, büyük ihtimalle de çok geriye dönük olarak 2 bin yıllık ve çok daha öncesine ait eserlerin bulunabileceği bölgelerde arkeolojik çalışmaların yapılması. Gün yüzüne çıkarılacak olan tüm eserler, dünya mirası ama bizim topraklarımızdaki eserler. Bundan da hem turizm anlamında hem ticari anlamda ekonomik olarak istifade edecek olanlar da bizleriz, bizim bölgemiz olacaktır' diye konuştu.

Türkiye'nin birçok bölgesinde arkeopark olduğunu söyleyen Kantarcı, ' Adana, Diyarbakır, Milas, Bursa, Çatalhöyük, Boğazkale'de arkeoparklar var. Benzer bir kazanım elde edebilirsek mutlaka ileriye dönük olarak bölgemiz turizmi için çok iyi olacaktır' dedi.

'DOĞU KARADENİZ İÇİN İLK OLACAK'

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölgesel Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı Ragıp Pirselimoğlu da bölgenin arkeopark yapılması taleplerinde ısrarcı olduklarını belirtip, 'Bu bölgenin arkeopark olarak düzenlenmesi ve turizme kazandırımasıyla ilgili bir talebimiz olmuştu. Talebimizi yineliyoruz ve ısrarcıyız. Bölgemize gelen turistlerin şehrimiz esnafıyla buluşmasını ve şehir merkezinde daha çok zaman geçirmesini sağlamak, bölge insanıyla turizmi bir araya getirmek. Kazı alanının arkeoparka dönüştürülmesi bölge için bir ilk olacak. Arkeoparktan kastımız, tarihi hem Trabzon insanı hem bölgemize gelen turistlerle buluşturmak ve yaşatmak. Temennimiz, buradaki surların duvarların yeniden canlandılarak ayağa kaldırılması ve insanların bunun içinde yürümesi ve yapıların canlandırılması' diye konuştu.

BAŞKAN ZORLUOĞLU: AÇIK HAVA MÜZESİ OLACAK

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise "Oradaki kazı çalışmalarında ortaya çıkan tarihi eserleri, yeni kazı çalışması gerçekleştirmek suretiyle inşallah tam olarak ortaya çıkaracağız. Orayı asla kapatma gibi bir niyetimiz yok. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızla birlikte orası inşallah Trabzon'da bundan sonra bir açık hava müzesi gibi işlev görecek? dedi.

TRABZON ROMA VE BİZANS KALINTILARI BULUNAN ALAN, AÇIK HAVA MÜZESİ OLACAK
TRABZON ROMA VE BİZANS KALINTILARI BULUNAN ALAN, AÇIK HAVA MÜZESİ OLACAK
TRABZON ROMA VE BİZANS KALINTILARI BULUNAN ALAN, AÇIK HAVA MÜZESİ OLACAK
TRABZON ROMA VE BİZANS KALINTILARI BULUNAN ALAN, AÇIK HAVA MÜZESİ OLACAK
TRABZON ROMA VE BİZANS KALINTILARI BULUNAN ALAN, AÇIK HAVA MÜZESİ OLACAK
TRABZON ROMA VE BİZANS KALINTILARI BULUNAN ALAN, AÇIK HAVA MÜZESİ OLACAK
TRABZON ROMA VE BİZANS KALINTILARI BULUNAN ALAN, AÇIK HAVA MÜZESİ OLACAK
TRABZON ROMA VE BİZANS KALINTILARI BULUNAN ALAN, AÇIK HAVA MÜZESİ OLACAK
TRABZON ROMA VE BİZANS KALINTILARI BULUNAN ALAN, AÇIK HAVA MÜZESİ OLACAK
TRABZON ROMA VE BİZANS KALINTILARI BULUNAN ALAN, AÇIK HAVA MÜZESİ OLACAK
TRABZON ROMA VE BİZANS KALINTILARI BULUNAN ALAN, AÇIK HAVA MÜZESİ OLACAK
TRABZON ROMA VE BİZANS KALINTILARI BULUNAN ALAN, AÇIK HAVA MÜZESİ OLACAK
TRABZON ROMA VE BİZANS KALINTILARI BULUNAN ALAN, AÇIK HAVA MÜZESİ OLACAK
TRABZON ROMA VE BİZANS KALINTILARI BULUNAN ALAN, AÇIK HAVA MÜZESİ OLACAK
TRABZON ROMA VE BİZANS KALINTILARI BULUNAN ALAN, AÇIK HAVA MÜZESİ OLACAK

Karadeniz, Trabzon, Bizans, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRABZON ROMA VE BİZANS KALINTILARI BULUNAN ALAN, AÇIK HAVA MÜZESİ OLACAK - Son Dakika


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