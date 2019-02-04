Roma ve Milan 1 Puana Razı Oldu
45 dakika önce
İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 22. haftasında Milan deplasmanda Roma ile 1-1 berabere kaldı.
İtalya
1. Futbol
Ligi'nin (Serie A
) 22. haftasında Milan
deplasmanda Roma
ile 1-1 berabere kaldı. Olimpiyat Stadı
'nda oynanan karşılaşmada 26. dakikada Kryzsztof Piatek ile öne geçen Milan ilk yarıyı 1-0 galip kapattı. Ev sahibi takım 46. dakikada Nicolo Zaniolo'nun attığı golle ikinci yarıya beraberliği sağlayarak başladı. İlerleyen dakikalarda karşılıklı ataklar sonucu değiştirmeyince maç 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla Milan 36 puanla 4., Roma ise 35 puanla 5. sırada kaldı.
Milan takımında forma giyen milli futbolculardan Hakan Çalhanoğlu
, Roma karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak, maç boyunca oyunda kaldı.
Roma'daki Türk futbolcu Cengiz Ünder
ise sakatlığından dolayı bu maçta forma giyemedi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:35 Kaynak: AA
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