Son Dakika Haberleri: Roma'ya transfer olan Mert Çetin'den Galatasaray ve Fenerbahçe itirafı
Son Dakika Spor Haber

Roma'ya transfer olan Mert Çetin'den Galatasaray ve Fenerbahçe itirafı

40 dakika önce

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in ardından ikinci Türk oyuncu Mert Çetin'i kadrosuna katan Roma, bugün genç futbolcuyu basına tanıttı.

Roma'ya transfer olan Mert Çetin'den Galatasaray ve Fenerbahçe itirafı, System.String[]

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in ardından ikinci Türk oyuncu Mert Çetin'i kadrosuna katan Roma, bugün genç futbolcuyu basına tanıttı. Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki genç futbolcu, kendisini Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da istediğini söyleyerek şunları dile getirdi:


"İkisi de Türkiye'nin en büyük kulüplerinden. Beni istemeleri mutluluk vericiydi ama benim hayalim hep Avrupa'da oynamaktı. Zamanla beni tanıyacağınızı düşünüyorum. Sahada neler yapabileceğimi göstermeye çalışacağım."


Takımın bir diğer yıldızı Cengiz Ünder'le de iletişim halinde olduğunu söyleyen Mert Çetin sözlerine şöyle devam etti:


"Cengiz bana Roma'nın çok büyük bir kulüp olduğunu söyledi. Taraftarların ne kadar ateşli olduğunu anlattı. İtalyanca öğrenene kadar bana büyük yardımları olacaktır. Onunla hem saha içinde hem de saha dışında iyi anlaşıyorum."

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Galatasaray, Fenerbahçe, Mert Çetin, Roma, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:47 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Gustavo ile söz kesti!
Aydın Yılmaz, Sakaryaspor'a transfer oldu Fenerbahçe'ye 30 milyon euroluk transfer şoku Falcao transferinde sürpriz gelişme! Ahmet Bulut açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 17:28:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Roma'ya transfer olan Mert Çetin'den Galatasaray ve Fenerbahçe itirafı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]