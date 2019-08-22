Roma'ya transfer olan Mert Çetin'den Galatasaray ve Fenerbahçe itirafı

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in ardından ikinci Türk oyuncu Mert Çetin'i kadrosuna katan Roma, bugün genç futbolcuyu basına tanıttı. Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki genç futbolcu, kendisini Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da istediğini söyleyerek şunları dile getirdi:



"İkisi de Türkiye'nin en büyük kulüplerinden. Beni istemeleri mutluluk vericiydi ama benim hayalim hep Avrupa'da oynamaktı. Zamanla beni tanıyacağınızı düşünüyorum. Sahada neler yapabileceğimi göstermeye çalışacağım."



Takımın bir diğer yıldızı Cengiz Ünder'le de iletişim halinde olduğunu söyleyen Mert Çetin sözlerine şöyle devam etti:



"Cengiz bana Roma'nın çok büyük bir kulüp olduğunu söyledi. Taraftarların ne kadar ateşli olduğunu anlattı. İtalyanca öğrenene kadar bana büyük yardımları olacaktır. Onunla hem saha içinde hem de saha dışında iyi anlaşıyorum."

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