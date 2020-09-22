Roma yetkilileri, Muriqi'in ezeli rakipleri Lazio'ya satılmasından dolayı Perotti transferini zora soktu

Diego Perotti görüşmesi için İstanbul'a gelen Romalı yetkililer, 3 milyon euro bonservis istedi. Transferi zora sokan başkent ekibi, Vedat Muriqi transferinde Fenerbahçe'nin kendilerine indirim yapmaması nedeniyle de rahatsızlıklarını da dile getirdi.
Sabah kaynaklı haberde Perotti transferinin zora girmesinin nedeni Vedat Muriqi'in ezeli rakip Lazio'ya satılması olarak dile getirildi.
Fenerbahçe'nin Muriqi'in bedelinde indirime gitmediği için Roma'nın görüşmelerden çekildiği öğrenildi.
Oyuncunun da ezeli rakipleri Lazio'ya gitmesinin ardından Romalı yöneticilerin Fenerbahçe'ye kızgın olduğu ve Perotti konusunda kolaylık sağlamayarak rahatsızlıklarını gösterdikleri ortaya çıktı.
3 milyon euroluk talep sonrasında sarı lacivertli cephe, bu bedelin yüksek olduğu ve bu şartlar altında transferin mümkün olmadığını direkt iletti.
Perotti geçtiğimiz sezon Roma ile 21 maça çıkarken 5 gol atıp 3 kez de asist yaparak 8 gole direkt katkıda bulundu.
İki kulüp arasında gelecek için iş birliğine yönelik olumlu adımlar atıldı. Buna göre; Fenerbahçe ve Roma, bundan böyle transfer süreçlerinde oyuncularının durumlarına dair birbirlerine bilgilendirme yapacak. Böylelikle Kolarov ve Vedat transferleriyle gerilen ilişkiler düzeltilmiş olacak.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 09:42
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