Son Dakika Haberleri: Roma Zorlanmadı

Roma Zorlanmadı

1 saat önce

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma, konuk ettiği Sassuolo'yu 3-1 mağlup etti.

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İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma, konuk ettiği Sassuolo'yu 3-1 mağlup etti.

Ligin 18. haftasında Olimpiyat Stadı'nda Sassuolo'yu ağırlayan Roma, 8. dakikada penaltıdan Diego Perotti ve 23. dakikada Patrik Schick'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

İkinci yarıda da ataklarını sürdüren ev sahibi ekip, 59. dakikada Nicolo Zaniolo'nun ağları sarsmasıyla skoru 3-0 getirdi. Karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada kalan milli futbolcu Cengiz Ünder, bu golün asistini yaptı. Sassuolo ise 90. dakikada Khouma Babacar ile fileleri havalandırdı ve mücadele, Roma'nın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Puanını 27'ye çıkaran Roma 7'nci sıraya yükselirken, 25 puanlı Sassuolo ise 11'inci sırada kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:31 Kaynak: AA

İtalya, Sassuolo, Roma, Spor
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