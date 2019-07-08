Romalı futbolcular sağlık kontrolünden geçti
1 saat önce
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'nın oyuncuları sağlık kontrolünden geçti.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:32 Kaynak: AA
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma
'nın oyuncuları sağlık kontrolünden geçti.
Kulübün Twitter
hesabından yapılan açıklamada, futbolcuların başkent Roma'daki Villa Stuart Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.
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