Son Dakika › Güncel › ROMALI FUTBOLCUNUN YABANCI MADDE İLE YARALANMASI: GÖZALTI SAYISI 3'E YÜKSELDİ - Son Dakika
ROMALI FUTBOLCUNUN YABANCI MADDE İLE YARALANMASI: GÖZALTI SAYISI 3'E YÜKSELDİ
6 saat önce
Roma maçında futbolcu Lorenzo Pellegrini'nin yaralanmasıyla ilgili gözaltı sayısı 3'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:07 Kaynak: DHA
BAŞAKŞEHİR- Roma
maçında futbolcu Lorenzo Pellegrini'nin yaralanmasıyla ilgili gözaltı sayısı 3'e yükseldi. Yapılan incelemede Pellegrini'ye madeni 1 lira atıldığı belirtildi.
İstanbul'da dün akşam oynanan UEFA ligi maçında Romalı futbolcu Pellegrini'nin yaralanmasıyla ilgili İstanbul Spor Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından inceleme başlatıldı.
Çalışmalar sonucunda sahaya yabancı madde attığı belirlenen Y.Y. (37) ve M.A.(32) adlı iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.Y'nin kasten yaralama ve sahtecilik suçundan sabıka kaydı olduğu belirlenirken, her 2 şüpheli hakkında da 6222 Sayılı Kanun'a muhalefetten adli işlem yapıldı. Olayla ilgili çalışma sürerken 18 yaşındayken küçük olduğu belirlenen bir kişi daha yakalandı. İlk inceleme sonucu Pellegrini'ye madeni 1 lira atıldığı tespit edildi. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
- Ablay
AVM'de indirim için saatlerce bekleyenler alkışla protesto etti (Özel) Gaziantep'te sokak ortasında dövülen genç kadın, İHA'ya konuştu Şahane Cuma izdihamında camlar kırılınca 3 kişi yaralandı Bir günde iki İstanbul! Öğleden sonra beliren gökkuşağı kendine hayran bıraktı