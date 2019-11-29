Son Dakika Haberleri: Romalı futbolcunun yabancı madde ile yaralanması: Gözaltı sayısı 3'e yükseldi
Son Dakika Güncel Romalı futbolcunun yabancı madde ile yaralanması: Gözaltı sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika

Romalı futbolcunun yabancı madde ile yaralanması: Gözaltı sayısı 3'e yükseldi

6 saat önce

Roma maçında futbolcu Lorenzo Pellegrini'nin yaralanmasıyla ilgili gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

Romalı futbolcunun yabancı madde ile yaralanması: Gözaltı sayısı 3'e yükseldi, System.String[]

Roma maçında futbolcu Lorenzo Pellegrini'nin yaralanmasıyla ilgili gözaltı sayısı 3'e yükseldi. Yapılan incelemede Pellegrini'ye madeni 1 lira atıldığı belirtildi.

İstanbul'da dün akşam oynanan UEFA ligi maçında Romalı futbolcu Pellegrini'nin yaralanmasıyla ilgili İstanbul Spor Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Çalışmalar sonucunda sahaya yabancı madde attığı belirlenen Y.Y. (37) ve M.A.(32) adlı iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.Y'nin kasten yaralama ve sahtecilik suçundan sabıka kaydı olduğu belirlenirken, her 2 şüpheli hakkında da 6222 Sayılı Kanun'a muhalefetten adli işlem yapıldı. Olayla ilgili çalışma sürerken 18 yaşındayken küçük olduğu belirlenen bir kişi daha yakalandı. İlk inceleme sonucu Pellegrini'ye madeni 1 lira atıldığı tespit edildi. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


İstanbul, Roma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:09 Kaynak: DHA
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