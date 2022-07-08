Son dakika haber | Romalı heykelini benzin dökerek yakan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber | Romalı heykelini benzin dökerek yakan şahıs gözaltına alındı

08.07.2022 14:47

Son dakika 3. sayfa haberi: Romalı heykelini benzin dökerek yakan şahıs gözaltına alındı Antalya'nın en işlek noktasındaki "Lidya Bank"tan elbisesini açarak para bekleyen Romalı heykelini tekme attıktan sonra benzin dökerek yakan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Romalı heykelini benzin dökerek yakan şahıs gözaltına alındı

ANTALYA - Antalya'nın en işlek noktasındaki "Lidya Bank"tan elbisesini açarak para bekleyen Romalı heykelini tekme attıktan sonra benzin dökerek yakan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir işhanının önünde elbisesini açarak para bekleyen Lidya Bank heykelinin yanına saat 05.15 sırasında elinde benzin bidonuyla şüpheli bir kişi geldi. Bidonu kenara koyan şüpheli önce heykeli tekmeledi, ardından bidondaki benzini heykelin üzerine döküp ateşe verdi. Şüpheli bir süre heykelin yanışını izledikten sonra bölgeden hızla uzaklaştı. Heykelin alev aldığını gören vatandaşlar ve bekçiler olay yerine geldi. Vatandaşlar yanan heykeli ve alev alan iş yerinin tavanını su ve yangın söndürme tüpleri ile söndürdü.

Heykelin Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2010 yılında bölgeye konulduğu öğrenildi. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şahsı yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden şahsın Halil Ö.olduğu tespit edildi. Şahıs olaydan yaklaşık 1 saat sonra olaya yakın bir yerde saklandığı alanda Muratapaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahsın karakolda işlemlerinin devam ettiği ve gün içerisinde adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Romalı heykelini benzin dökerek yakan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

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