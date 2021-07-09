Üye Girişi
Romalıların yelkenlerde kullandığı Kandıra bezi, yeniden dokuma tezgahlarında - Son Dakika

Romalıların yelkenlerde kullandığı Kandıra bezi, yeniden dokuma tezgahlarında

09.07.2021 02:08

Romalıların yelkenlerde kullandığı Kandıra bezi, yeniden dokuma tezgahlarında 2 bin yıllık Kandıra bezi, dokuma tezgahlarında yeniden canlanıyor Romalılar döneminde dokunmaya başlanan 2 bin yıllık unutulmaya yüz tutan Kandıra bezi, kadınların dokuma tezgahlarında tekrar hayat buluyor.

Romalıların yelkenlerde kullandığı Kandıra bezi, yeniden dokuma tezgahlarında

2 bin yıllık Kandıra bezi, dokuma tezgahlarında yeniden canlanıyor

KOCAELİ - Romalılar döneminde dokunmaya başlanan 2 bin yıllık unutulmaya yüz tutan Kandıra bezi, kadınların dokuma tezgahlarında tekrar hayat buluyor.

Dayanıklılığı sayesinde "Çalı yırtmaz" diye adlandırılan Kandıra bezinin, Romalılar döneminde çift kat dokunarak yelkenlerde kullanılırken, bir rivayete göre de nem çekici özelliği dolayısıyla Mısır'da mumyalama işlemlerinde kullanıldığı belirtiliyor. Kocaeli'nin Kandıra ilçesine özgü tezgahlarda keten bitkisinden elde edilen iple dokunan Kandıra bezi, yıllardır çeyizliklerden kıyafetlere, kundak bezinden çarşafa kadar birçok farklı yerde kullanıldı. 2 bin yıllık geçmişe sahip olan ancak unutulmaya yüz tutan Kandıra bezi, başlatılan dokumacılık eğitimleri sayesinde tekrar değer kazanıyor.

"Biz de bir Şile bezi kadar ünlenmek isteriz"

Kandıra bezini aksesuar ürünleri ve abiye kıyafetlerde bile kullandıklarını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları Kandıra Kurs Merkezi usta öğreticisi Zülbiye Soylu, "Şu anda KO-MEK'de 5, halk eğitimde 4 olmak üzere toplamda 9 tezgahımız var. Burada 12 tane bayanla devam ediyoruz ama tezgahlarımız kısıtlı sayıda olduğu için yarım gün şeklinde kursiyerlerimizin oturma şansları var. Kurslarımız 3 buçuk, 4 ay sürüyor. Kandıra bezimizin değerini canlandırıyoruz onlarla birlikte hayata sunuyoruz. Kandıra bezi yıllardık dokunmayan, unutulmaya yüz tutmuş sanat olduğu için biz 3 yıldır bunu canlandırmaya çalıştık. Bayanlarda bu konuda gerçekten çok istikrarlılar. Biz de bir Şile bezi kadar ünlenmek isteriz. Biz yeni aşamalardayız daha yeni aşamalarda olduğumuz için bunun ilerisinde bize destek olacak insanların tabii ki desteklerini bekliyoruz. Ben inanıyorum ki Kandıra bez ide Şile bezi kadar ünlenecek" dedi.

"Bu kültüre sahip çıkmalıyız"

Kıyafetlerin çoğunun sentetik ve pek çok cilt hastalığı yaptığını ancak Kandıra bezinin cilde iyi geldiğini, yazın terletmediğini, kışın da vücudumuzu koruduğunu anlatan KO-MEK kursiyeri Nesrin Yıldız Özer, "Biz de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz çünkü bu bir değer biz bu değere sahip çıkmazsak kimse sahip çıkmaz. Şu an bu işi bilen, ilk üretimini bilen çok az kişi var ve çoğu kişi de artık yaşlarından dolayı ya hastalar, ya da dünyadan göçmüşler. Biz bunu öğrenmeliyiz ki gelecek nesillere aktarabilelim. Daha iyi yerlere gelebilir biz bunu yapmalıyız. Neden yapmıyoruz her ülkenin her ilin, ilçenin bir değeri var biz burada Kandıralı ya da Kandıra'da yaşayan insanlar olarak buranın kültürüne sahip çıkmalıyız" diye konuştu.

Romalıların yelkenlerde kullandığı Kandıra bezi, yeniden dokuma tezgahlarında
Romalıların yelkenlerde kullandığı Kandıra bezi, yeniden dokuma tezgahlarında
Romalıların yelkenlerde kullandığı Kandıra bezi, yeniden dokuma tezgahlarında
Romalıların yelkenlerde kullandığı Kandıra bezi, yeniden dokuma tezgahlarında

Kocaeli, Kandıra, Mısır, Şile, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Romalıların yelkenlerde kullandığı Kandıra bezi, yeniden dokuma tezgahlarında - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alkollü sürücü yaşamlarının baharındaki iki genç kızı hayattan kopardı 00:03 Alkollü sürücü yaşamlarının baharındaki iki genç kızı hayattan kopardı Mesut Özil'in Vitor Pereira sorusuna verdiği cevap, Rıdvan Dilmen'i mutlu etti 22:41 Mesut Özil'in Vitor Pereira sorusuna verdiği cevap, Rıdvan Dilmen'i mutlu etti Son Dakika: 4. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi 22:00 Son Dakika: 4. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yapan otomobil önce kadına sonra ağaca çarptı 20:54 Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yapan otomobil önce kadına sonra ağaca çarptı Kızı ile iki torununu öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu 19:27 Kızı ile iki torununu öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü 17:03 Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü
Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu 13:25 Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti 12:14 Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti

Son Dakika Haberleri
17:55 Tokyo Olimpiyatları seyircisiz olacak! Önlem delta varyantı nedeniyle alındı
17:52 Nusret, dünyaca ünlü futbolcuları misafir etti! Mbappe'yi öptüğü anlar gündem oldu
17:50 Adnan Oktar'ın mal varlığı satışa çıktı! Mobilya ve bilgisayarları ilgi gördü, kıyafetlere teklif bile verilmedi
17:49 Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar
17:02 Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü
16:58 24 yaşındaki coğrafya öğretmeninden çirkin istismar! Boş sınıfta öğrencisiyle ilişki yaşadı
16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi
16:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi
15:58 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi
15:53 Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı
Yayıncı kuruluşun spikeri Roksan Kunter, canlı yayında babasının istifa haberini sundu Yayıncı kuruluşun spikeri Roksan Kunter, canlı yayında babasının istifa haberini sundu         
00:07
Galatasaray'ın yolları ayırmak istediği Radamel Falcao, Katar'dan teklif aldı Galatasaray'ın yolları ayırmak istediği Radamel Falcao, Katar'dan teklif aldı         
23:34
Müşteri bilgilerinin çalındığı iddialarına Akbank'tan yanıt: Kesinlikle gerçek değil Müşteri bilgilerinin çalındığı iddialarına Akbank'tan yanıt: Kesinlikle gerçek değil         
22:40
Survivor'da skandal Survivor'da skandal "hırsızlık" açıklığa kavuştu! Adaş yarışmacılar aldıkları ürünü itiraf etti         
22:00
Belediye başkanının yanındakiler kadını darbetti, başkan kendini Belediye başkanının yanındakiler kadını darbetti, başkan kendini "düşmüştür" diye savundu         
19:48
Şahan Gökbakar'ın Şahan Gökbakar'ın "özel mülk" tabelasını astığı iskeleye inceleme         
19:03
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, drift görüntüleriyle gündem olan lüks araca Uruguay'ın el koyduğunu anlattı         
13:59
Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu         
13:06
ATM'nin haznesinde 18 bin lira bulan adam, parayı kendisi için isteyen kişiden arkadaşları sayesinde kurtuldu ATM'nin haznesinde 18 bin lira bulan adam, parayı kendisi için isteyen kişiden arkadaşları sayesinde kurtuldu         
12:12
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, aşı yaptırmak yerine tatile gidince koronavirüse yakalandı İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, aşı yaptırmak yerine tatile gidince koronavirüse yakalandı         
12:06
Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı         
11:37
Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi         
11:30
Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar         
11:05
İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi         
10:35
Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı         
09:57
Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor         
09:21
Tosuncuk'u karısı Sıla Aydın, boşandı! Aylık bin lira nafaka alacak Tosuncuk'u karısı Sıla Aydın, boşandı! Aylık bin lira nafaka alacak         
08:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2021 04:39:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Romalıların yelkenlerde kullandığı Kandıra bezi, yeniden dokuma tezgahlarında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement