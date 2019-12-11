Roman açılımında ikinci aşamaya geçilecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi 2'inci Aşama Eylem Planı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Eylem planıyla Romanlara yönelik eğitim, istihdam, barınma, sağlık ve sosyal hizmetler yeniden düzenlenecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı genelgesinde, 2016- 2021 yıllarını kapsayan Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi'nin 2'inci Aşama Eylem Planı'nın (2019-2021) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanarak, ilgili tüm paydaşlar tarafından uygulamaya konulacağı belirtildi. Genelgede, "Mezkur Eylem Planı'nın uygulanmasında, ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlarca azami gayret gösterilecek, ihtiyaç duyulacak her türlü destek sağlanacaktır" ifadelerine yer verildi.2016 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yayımlanan Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ile 1'inci Aşama Eylem Planı'nda, Romanların eğitim, istihdam, barınma, sağlık ile sosyal hizmet ve sosyal yardımlara ulaşmalarına yönelik amaçlar belirlenmişti.