Roman çiftlere toplu nikah töreni

Adana'nın Kozan ilçesinde resmi nikahsız yaşayan 6 çift için nikah töreni düzenlendi

Nikah sonrası protokol üyeleri çiftlerin eğlencelerine eşlik etti, renkli görüntüler oluştu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde resmi nikahı olmayan Roman çiftler için toplu nikah töreni düzenlendi.

Kozan Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl Roman vatandaşlar ile ilgili olarak sosyal risk değerlendirme raporu hazırlandı. Rapora göre, Roman vatandaşlardaki resmi evlilik oranlarının düşük olması üzerine Kozan Kaymakamlığı resmi nikahı olmayan çiftlere öncülük ederek şartları uygun olan 6 çiftin resmi nikah işlemleri yapıldı.

Kozan Kaymakamlığı, Kozan Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü,İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Berberler ve Kuaförler Odası ve Gaziköylü Romanlar Derneği'nin destekleri ile toplu nikah merasimi gerçekleştirildi.

Millet Bahçesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tören öncesinde Romanlar sahnede doyasıya dans etti. Nikahsız çiftler çocukları ve aileleri birlikte törene katılırken çiftler resmi nikah ile mutluğa "evet" dediler.

6 çiftin nikah şahitliklerini Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Bayer yaparken Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan çiftlerin nikahlarını kıydı.

Kaymakam Şafak Gürçam, törende yaptığı konuşmada, çiftlere ömür boyu mutluluklar dilerken "İlçemizde el sanatları ile yaşam tarzları ile zenginliği olan Romanlarımız geçtiğimiz yıl kendi aralarında bir dernek kurdular. Yaklaşık 1000 civarında Roman vatandaşımız Kozan'da yaşamakta. Evlilik oranları ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda, sonuçların düşük gelmesinden dolayı kaymakamlık olarak öncülük edelim istedik. Belediye başkanımız, sosyal hizmetler müdürlüğümüz derneklerimiz desteği ile 6 mutlu çiftin nikahlarına şahit olduk. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'da, Roman vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirterek, "Onların en mutlu gününde bizlerde ev sahipliği yaptık. İlçemiz için kültürel bir zenginlik olan Roman çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

Gaziköylü Romanlar Derneği Başkanı Yılmaz Tiğrek ise Roman çiftler adına ilçe protokolüne teşekkür etti.

Çiftler büyük bir sevgi ile birbirlerine bağlı olduklarını ifade etti. Altı çiftin nikah merasiminde evlilik cüzdanları gelinlere verilirken nikah sonrası protokol üyeleri çiftlerin eğlencelerine eşlik etti, renkli görüntüler oluştu.