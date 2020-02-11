Roman çocuklar KidZania'yı gezdi - Son Dakika
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Roman çocuklar KidZania'yı gezdi

7 saat önce

Kocaeli'de yaşayan Roman çocuklar, İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Ben Sen Yok Biz Varız" projesi kapsamında İstanbul'daki Çocuklar Ülkesi KidZania'yı gezdi.

Roman çocuklar KidZania'yı gezdi, System.String[]

Kocaeli'de yaşayan Roman çocuklar, İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Ben Sen Yok Biz Varız" projesi kapsamında İstanbul'daki Çocuklar Ülkesi KidZania'yı gezdi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, kentte yaşayan 8-12 yaş aralığındaki Roman çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla faaliyetler gerçekleştiriyor.

"Ben Sen Yok Biz Varız" projesi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çocukların 100'den fazla mesleği deneyimleyebildiği Çocuklar Ülkesi KidZania'ya gezi düzenlendi.

Etkinliğe katılan çocuklar, yaratıcılıklarını da kullanarak çeşitli meslekleri tanıma fırsatı buldu.

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:36 Kaynak: AA
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