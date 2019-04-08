Son Dakika Haberleri: Roman Çocuklar, Polis Üniforması Giyip Futbolcularla Sahaya Çıktılar

Roman Çocuklar, Polis Üniforması Giyip Futbolcularla Sahaya Çıktılar

26 dakika önce

Roman çocuklar, polis üniforması giyip futbolcularla sahaya çıktılarKOCAELİ - Kocaeli'de yürütülen proje kapsamında İzmit'te yaşayan Roman çocuklar, polis üniforması giyerek, ellerindeki "Teşkilatımızın 174.

Roman Çocuklar, Polis Üniforması Giyip Futbolcularla Sahaya Çıktılar, System.String[]
Roman çocuklar, polis üniforması giyip futbolcularla sahaya çıktılar

KOCAELİ - Kocaeli'de yürütülen proje kapsamında İzmit'te yaşayan Roman çocuklar, polis üniforması giyerek, ellerindeki "Teşkilatımızın 174. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlu Olsun" pankartı ile Kocaeli Stadyumu'nda oynan müsabaka öncesinde sahaya çıktı. Maçın başlama düdüğünün çalması sonrasında çocuklar, aileleri ile birlikte karşılaşmayı izledi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından polis ve vatandaşlar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacı ile yürütülen projeler devam ediyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce İzmit ilçesi Serdar Mahallesi'nde yaşayan Roman çocuklara yönelik yürütülen proje kapsamında 26 çocuk, polis teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünde bir günlüğüne polis oldu. Kocaeli Stadyumu'nda bugün 3. Lig 3. Grup'ta oynanan Kocaelispor- Çorumspor maçı öncesinde polis üniforması giyen çocuklar, ellerindeki "Teşkilatımızın 174. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlu Olsun" yazılı pankart ile sahaya çıktı. Karşılaşma öncesinde İstiklal Marşı'nın okunması sırasında çocuklar asker selamı verdi
Çocuklar maçın sonunda Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Kaan Yıkılmaz, Asayiş Şube Müdürü Ömer Kodal, İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş ve emniyet teşkilatıyla hatıra fotoğrafı çektirme fırsatı da buldular.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:03 Kaynak: İHA

İzmit, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa
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