Roman dernek başkanları, hayatını kaybeden Piyade Er Sarmaşık'ın ailesini ziyaret etti - Son Dakika

Roman dernek başkanları, hayatını kaybeden Piyade Er Sarmaşık'ın ailesini ziyaret etti

04.05.2021 17:45
Roman dernek başkanları, hayatını kaybeden Piyade Er Sarmaşık'ın ailesini ziyaret etti, System.String[]

Trakya Rumeli Romanları Federasyonu Başkanı Aydın Erbasan, askerlik hizmeti sırasında hayatını kaybeden Piyade Er Caner Sarmaşık'ın ölümüyle ilgili süreci takip edeceklerini belirterek, "Biraz daha sakin olmamız gerekiyor.

Trakya Rumeli Romanları Federasyonu Başkanı Aydın Erbasan, askerlik hizmeti sırasında hayatını kaybeden Piyade Er Caner Sarmaşık'ın ölümüyle ilgili süreci takip edeceklerini belirterek, "Biraz daha sakin olmamız gerekiyor. Provokasyona kalkma olabilir. Biz bunlara müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Erbasan, Tekirdağ Roman Derneği Federasyonu Başkanı Göksal Fil, İstanbul Roman Federasyonları Başkan Vekili Ali Şahin ile Kırklareli 39 Gençlik Roman Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Gürkan İtik, Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığında askerliğini yapan ve nöbet esnasında intihar ettiği açıklanan Piyade Er Caner Sarmaşık'ın ailesini ziyaret etti.

Ziyarette dernek başkanları, aileye taziye dileklerini iletti.

İstanbul Roman Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Şahin, taziye sonrası AA muhabirine, konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı başta olmak üzere devletin tüm kademelerinin çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü söyledi.

Galeyana gelinmemesini isteyen Şahin, "Devlet her konuda deneyimi ve tecrübesiyle konunun takipçisi. Yetkili organlar açıklamalarını yapıyorlar. Devletin bizim için güven verdiğini bildirmek isterim." dedi.

Kırklareli 39 Gençlik Roman Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Gürkan İtik de konunun farklı boyutlara çekilmeye çalışıldığını dile getirerek, "Yürüyüş ve eylemlerin daha farklı bağlantılı yürüdüğünü görüyoruz. Eylemlerle bağlantılı olarak artık sokağa çıkma gibi durumlara girmeyelim. Emniyet ve gerekli kurumlara destek olalım." değerlendirmesinde bulundu.

Yürüyüş ve eylemlerin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini kaydeden İtik, "Sesimin ulaştığı tüm Roman vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Sokağa çıkıp farklı bir eylem, provokasyona karışılmasını istemiyorum. Herkes sadece devletimizin yapacağı açıklamaları dikkate alsın. Başka birilerinin söylemleriyle yola çıkılmasını istemiyorum." diye konuştu.

Trakya Rumeli Romanları Federasyonu Başkanı Aydın Erbasan da "Özellikle sosyal medya üzerinden farklı paylaşımlar yapıp insanlarımızı sokağa davet etmemeleri gerektiğini söylüyorum. Federasyon olarak takibini yapacağız. Biraz daha sakin olmamız gerekiyor. Provokasyona kalkma olabilir. Biz bunlara müsaade etmeyeceğiz. Herkesin sağ duyulu olması gerekiyor." dedi.

Tekirdağ Roman Derneği Federasyonu Başkanı Göksal Fil de devletin yanlarında olduğunu hissettiklerini ifade ederek, sosyal medya üzerinden değişik kitlelerin vatandaşı sokağa dökmeye çalıştığını öne sürdü.

Bu arada Kırklareli Valisi Osman Bilgin de aileyi ziyaret ederek istek ve sıkıntılarını dinledi.

Trakya Bölgesi, Piyade, Rumeli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Roman dernek başkanları, hayatını kaybeden Piyade Er Sarmaşık'ın ailesini ziyaret etti - Son Dakika


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