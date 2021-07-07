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Roman düğününde sahne alan Murat Övüç'ten isyan: Paramızı vermeyip beni tehdit ettiler - Son Dakika

Roman düğününde sahne alan Murat Övüç'ten isyan: Paramızı vermeyip beni tehdit ettiler

07.07.2021 11:44

Sosyal medya fenomeni şarkıcı Murat Övüç, dün Bursa'da yapılan roman düğününde sahneye çıktı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşan Övüç, düğünde parasının ödenmediğini hatta tehdit edildiğini belirtti. Düğünün ardından karakola gidip şikayetçi olmak istediğini de dile getiren fenomen, "Hukuki bir işlem avukatınıza gidin diyerek bizi tıpış tıpış yolladılar" ifadelerini kullandı.

1 Temmuz'dan itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen birçok kısıtlama kaldırıldı. Bunların başında da nişan ve düğün gibi etkinlikler geldi. Yasakların ardından bir roman düğününe katılan fenomen ve şarkıcı Murat Övüç ise talihsiz bir olay yaşadı.

"SAHNEYE ÇIKMAZSAN BURADAN CESEDİN ÇIKAR"

Dün akşam düğünde sahneye çıkan Övüç, ekibinin ve kendisinin parasının ödenmediğini hatta tehdit edildiğini anlattı. Instagram hesabından video paylaşarak yaşadıklarını anlatan fenomen, şunları söyledi: "Dün Bursa Mustafa Kemal Paşa'da bir roman düğününe katıldık ama paramızı vermediler. Hadi beni boşver beni paraya ihtiyacım yok ama bari sazcıların parasını verseydiniz. Bir de beni darp ettiler. Ayıp! Ben ne roman düğünlerine katıldım ve beni pırlantalarla yolcu ettiler. Romanlar çok kaliteli insanlar. Paramızı verin. Yoksa ben her türlü almasını bilirim. En büyük para romanlarda ama aralarında böyle pisliklerde çıkıyor. Müzisyenlerin ve benim para verilmediği için sahneye çıkmak istemedim. 'Hayır gidemezsin. Gidersen senin buradan cesedin çıkar' dediler. Çıktım aslanlar gibi okudum ama paramızı vermediler."

"KARAKOLDAN TIPIŞ TIPIŞ YOLLADILAR"

Düğün sonrası karakola gittiğini ancak oradan da beklendiği cevabı alamadığını söyleyen Murat Övüç, "Sonra karakola gittim ve durumu anlattı. Onlar da 'Bu hukuki bir işlem avukatınıza gidin' dediler. Karakoldan da bizi tıpış tıpış gönderdiler" dedi.

Murat Övüç, 1 Temmuz, Düğün, Bursa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Roman düğününde sahne alan Murat Övüç'ten isyan: Paramızı vermeyip beni tehdit ettiler - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (8)
  • Cigdem Özdemir: Ben Gurur gıbte etmek istıyorum İnsanlarımızla Allah 1000 Kere de hata yapsak Affediyor Bizlere mı kaldı Agzınızın hayra açin dua edin İnsamlıga Kadın oldugum halde borç bırakmam lafa gerek yok herkesın de böyle olmasını dilerım Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
  • Cigdem Özdemir: Ben Milletimle gurur gıbte etmek istıyorum Allah 1000 Kere hata yapsa hazır Kullarını Affetmeye bizlere ne oluyor ki Dua edin İnsanlara hayıra acın Agzınızın Kadın oldugum halde degıl borç laf bile söyletmem genel olarak ta böyle olması gerekıyor Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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