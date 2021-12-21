Roman Kahramanları Başkan Taban'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

Roman kahramanları, Belediye Başkanı Alper Taban'ı ziyaret etti.

2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen "21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü", 9 yıldır ülkemizde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından kutlanmaya devam ediyor. Dünyada ilk kez Roman Kahramanları Günü 21 Aralık 2012'de İstanbul'da ilan edilirken, bugün pek çok şehirde bu gün kutlanıyor.

İnegöl'de de Selanik Koleji öğrencileri, 21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Gününe özel bir hazırlık yaptı. Okudukları kitapların içerisinde yer alan kahramanların kostümlerini giyerek bu kahramanları canlandıran öğrenciler, Okul Kurucusu Yunus Karabacak ve Türkçe Öğretmeni Zeynep Bircan ile birlikte Belediye Başkanı Alper Taban'ı ziyaret etti. Roman Kahramanlarını Başkanlık makamında kabul eden Alper Taban, öğrencilerle okudukları kitaplar ve canlandırdıkları kahramanlar üzerine sohbet etti. Başkan Taban, öğrencilere hediye takdiminde de bulundu.