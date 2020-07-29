Roman müzisyenler, en çok oyu almak için hünerlerini sergiliyor - Son Dakika

Roman müzisyenler, en çok oyu almak için hünerlerini sergiliyor
TEKİRDAĞLI Roman müzisyenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Roman Müzisyenler Büyük Türkiye Orkestrası Projesi kapsamında en çok oyu almak için maharetlerini sergiliyor.
TEKİRDAĞLI Roman müzisyenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Roman Müzisyenler Büyük Türkiye Orkestrası Projesi kapsamında en çok oyu almak için maharetlerini sergiliyor.Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan Roman müzisyenlerin performansları halk oylamasına sunulacak, en çok oyu alan Roman grubu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından da ödüllendirilecek. Tekirdağlı müzisyenler de kentte bir kafenin bahçesinde çaldıkları Roman havaları ve yöresel ezgileri ustaca icra ettiler. Bütün illerin performans çekimleri bittikten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet sitelerinde her ilin konseri, haklın beğenisine sunulacak.
Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 01:47
Kaynak: DHA
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