Roman müzisyenlerde sokakta 9/8'lik moral konseri - Son Dakika

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Roman müzisyenlerde sokakta 9/8'lik moral konseri
6 saat önce
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Roman müzisyenler koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayanlar için sokakta moral konseri verdi.
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Roman müzisyenler koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayanlar için sokakta moral konseri verdi.Keşan'da Romanlardan oluşan Çalgıcı Mektebi Grubu, Keşan Belediyesi'nin organizasyonunda Çamlıkent ve Belkoop mevkilerinde koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayanlar için moral konseri verdi. Konserler, belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlandı. Müzisyenler, evden çıkamayanlar için enstrümanlarıyla 9/8'lik Trakya havalarını seslendirdi. Evlerinde bulunanlarda balkonlara çıkıp, el çırparak ve dans ederek müzisyenlere eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 05:44 Kaynak: DHA
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