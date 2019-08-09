Son Dakika Haberleri: Roman Neustadter Fenerbahçe'ye veda etti
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Roman Neustadter Fenerbahçe'ye veda etti

25 dakika önce

Rus futbolcu sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Çok teşekkürler Fenerbahçe ailem, siz her zaman benim kalbimde olacaksınız! Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.

Roman Neustadter Fenerbahçe'ye veda etti, System.String[]
Rus futbolcu sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Çok teşekkürler Fenerbahçe ailem, siz her zaman benim kalbimde olacaksınız! Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.

Dinamo Moskova ile sözleşme imzalayan 31 yaşındaki savunmacı geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile 31 maça çıkmıştı.
Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:18 
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