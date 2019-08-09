Roman Neustadter Fenerbahçe'ye veda etti
25 dakika önce
Rus futbolcu sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Çok teşekkürler Fenerbahçe ailem, siz her zaman benim kalbimde olacaksınız! Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.
Rus futbolcu sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Çok teşekkürler Fenerbahçe
ailem, siz her zaman benim kalbimde olacaksınız! Hoşçakalın" ifadelerini kullandı. Dinamo Moskova
ile sözleşme imzalayan 31 yaşındaki savunmacı geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile 31 maça çıkmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:18
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