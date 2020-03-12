Roman okumalarına büyük ilgi - Son Dakika
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Roman okumalarına büyük ilgi

14 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği, 'Psikolojik Roman Okumaları ile Ahlak ve Ruh Sağlığı' adlı program, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Başkanlık Salonu'nda başladı.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği, 'Psikolojik Roman Okumaları ile Ahlak ve Ruh Sağlığı' adlı program, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Başkanlık Salonu'nda başladı. 10 hafta sürecek olan programın sunumları Dr. Akif Hayta tarafından gerçekleştiriliyor.


Etkinlikte, post modern çağda ahlak ve değerlerin kalıcılığı nasıl sağlanabilir, din, medeniyet, kültür sanat gibi büyük anlatıların bittiğinin ya da öldüğünün ilanı ne anlama geliyor? Bu iddialar nasıl bir bilgiyle nasıl bir direnç gösterebilir gibi sorulara cevap aranıyor. Sunumda ayrıca, üniversite gençliğinde temel ahlak ve değer sorunlarının tespiti ve çözüm önerileri, ideal ve reel ahlak arasındaki temel uçurum ve romanlardan örneklerle çözümlerde bulunma, üniversite gençliğinin kendi temel psiko sosyal sorunlarını dile getirme ve tartışması, roman bilgi ilişkisi ve kurumlara dayalı ahlak ve değerler analizi yapılıyor.


Online kayıt alınarak yapılan başvurulara üç yüz yetmiş gibi rekor bir katılımla başlanılan programın değerlendirmesi yapılan ilk kitabı Samiha Ayverdi'nin 'İnsan ve Şeytan' adlı eseri oldu. Bu haftanın tüm katılımcılar tarafından kritiği yapılacak atölye kitabı ise Victor Hugo'nun 'Bir İdam Mahkumunun Son Günü' adlı eseri. Program on hafta boyunca Cumartesi günleri saat: 11: 00 - 13: 00 arasında Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Başkanlık salonunda gerçekleşecek. - BURSA

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:43 Kaynak: İHA
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