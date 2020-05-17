Roman orkestrası çaldı, 65 yaş ve üstü vatandaşlar oynadı - Son Dakika

Roman orkestrası çaldı, 65 yaş ve üstü vatandaşlar oynadı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan ve 12.00-18.00 saatlerinde getirilen serbestlikle bir hafta sonra yeniden sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Roman orkestrası eşliğinde göbek atıp oynadı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan ve 12.00-18.00 saatlerinde getirilen serbestlikle bir hafta sonra yeniden sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Roman orkestrası eşliğinde göbek atıp oynadı. Nilüfer Belediyesinin düzenlediği etkinlik kapsamında, müzisyenler, ilçenin çeşitli meydanlarda yaşlı vatandaşlara moral için konser verdi. Vatandaşların, Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası'nın davullu zurnalı konserinde, sosyal mesafeli ve maskeli göbek atması renkli görüntüler oluşturdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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