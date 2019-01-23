Son Dakika Haberleri: Roman Orkestrası Çaldı, Başkan Aktaş Söyledi

Roman Orkestrası Çaldı, Başkan Aktaş Söyledi

57 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası eşliğinde düzenlenen Muhtarlar Korosu'nun konserinde, istek üzerine sahneye çıkıp, 'Telgrafın Telleri' adlı eseri seslendirdi.

Roman Orkestrası Çaldı, Başkan Aktaş Söyledi, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası eşliğinde düzenlenen Muhtarlar Korosu'nun konserinde, istek üzerine sahneye çıkıp, 'Telgrafın Telleri' adlı eseri seslendirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası eşliğinde sahneye çıkan 'Muhtarlar Korosu', Atatürk Kongre Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nu dolduran sanatseverlerin gönüllerini fethetti. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede 'Muhtarlar Korosu', Serkan Kiviz'in şefliğinde en güzel eserleri seslendirerek coşkulu görüntülere imza attı. Bursa'daki muhtarları, mahalleleri dışında bambaşka bir platformda buluşturan konser, eğlenceli görüntülere sahne oldu.

Başkan sahnede

Coşkulu konseri keyifle izleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da istek üzerine sahneye çıkarak muhtarların heyecanını paylaştı. Aktaş, Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası eşliğinde 'Telgrafın Telleri' adlı şarkılarını söyleyerek, hem müzik yeteneğini sergiledi, hem de sanatseverlere eşsiz bir müzik ziyafeti çekti. Muhtarlar da hizmet alanlarında her zaman olduğu gibi, sahnede de kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Aktaş'a teşekkür etti.

Bursa Milletvekili Atilla Ödünç'ün de katıldığı gecede Başkan Aktaş, Koro Şefi Kiviz ve sahne alan muhtarlara çiçek hediye etti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:59 Kaynak: İHA

Alinur Aktaş, Bursa, Güncel
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