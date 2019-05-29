Son Dakika Haberleri: Roman vatandaşlar iftarda buluştu
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Roman vatandaşlar iftarda buluştu

1 saat önce

Kütahya'nın Simav Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak verilen iftar yemeğine, Harmancık mahallesi sakinleri ve Roman vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Roman vatandaşlar iftarda buluştu, System.String[]
Kütahya'nın Simav Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak verilen iftar yemeğine, Harmancık mahallesi sakinleri ve Roman vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Yaklaşık 350 vatandaşın katıldığı iftar yemeğinin dağıtımına Belediye Meclis üyesi Şener Kazcıoğlu da katıldı. Belediye Meclis üyesi Kazcıoğlu "Belediye tarafından hazırlanan iftar yemeğine, her kesimden vatandaşımız katılabiliyor. Halka açık olan iftar yemeğine gelemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine, görevli personellerimiz tarafından yemek ulaştırılıyor. Ramazan ayında paylaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. İftar soframıza katılan Roman vatandaşlarımız ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:12 Kaynak: İHA
Simav Belediyesi, Kütahya, Güncel
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