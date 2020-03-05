Roman vatandaşlar, şehitler için yürüdü - Son Dakika
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Roman vatandaşlar, şehitler için yürüdü

6 saat önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde yaşayan Roman vatandaşlar, İdlib'de şehit olan askerler için yürüyüş düzenledi.

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BALIKESİR'in Edremit ilçesinde yaşayan Roman vatandaşlar, İdlib'de şehit olan askerler için yürüyüş düzenledi.

Suriye İdlib'deki hava saldırısında şehit olan askerler için Balıkesir Körfez Roman Federasyonu ve üç mahalle muhtarının ortaklaşa düzenledikleri yürüyüş, Edremit İbrahimce Mahallesi Çerkez mevkiinde başladı. 7'den 70'e yüzlerce Roman vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı ile Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Bahar Kalkanı Harekatına da destek verdiler. Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Balıkesir Körfez Roman Federasyonu Başkanı Oktay Sümertaş'ın basın açıklaması yaptı. Program açıklamanın ardından son buldu.


- Balıkesir
Balıkesir, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:38 Kaynak: DHA
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