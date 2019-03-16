Roman Vatandaşlarımıza Yeni Yaşam Alanları İnşa Edeceğiz" - Kırklareli

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Roman vatandaşlarımıza yeni yaşam alanları inşa edeceğiz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Roman vatandaşlarımıza yeni yaşam alanları inşa edeceğiz. Kırklareli'nde Roman vatandaşlarımıza yakışır, içerisinde sosyal donatıların, okulların olduğu, müzik kültürünü yaşatacakları amfi tiyatroların, kültür merkezlerinin olduğu, Türkiye ve dünyaya örnek bir projeyi inşallah yapmayı istiyoruz." dedi.



Kırklareli Valiliğini ziyaret eden Bakan Kurum, valilik anı defterini imzalayarak, il değerlendirme toplantısına katıldı.



Kurum, toplantının ardından yaptığı konuşmada, bugün Kırklareli'nin ihtiyaçlarını ve sorunlarının çözümü için istişarelerde bulunduklarını söyledi.



Kentteki festival alanının millet bahçesi olarak düzenleneceğini aktaran Kurum, alana ilişkin teknik bilgileri paylaştı.



Yayla ve Kocahıdır mahallelerinde yaşayan Roman vatandaşların yaşam şartlarının biraz zor olduğuna değinen Kurum, şöyle konuştu:



"Burada yaklaşık 5 bine yaklaşık Roman vatandaşımız yaşıyor. Roman vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde, onların kültürünü yaşayacakları, aynı örf ve adetlerini yaşayacakları yeni yaşam alanları inşa edeceğiz. Onlarla el birliği içerisinde mevcut yerlerinde dönüşüm projesini yürütmek istiyoruz. Roman vatandaşlarımıza yeni yaşam alanları inşa edeceğiz. Kırklareli'nde Roman vatandaşlarımıza yakışır, içerisinde sosyal donatıların, okulların olduğu, müzik kültürünü yaşatacakları amfi tiyatroların, kültür merkezlerinin olduğu, Türkiye ve dünyaya örnek bir projeyi inşallah yapmayı istiyoruz."



Kurum, projenin 330 bin metrekarelik alanda gerçekleşeceğini bildirdi.



Bakanlık olarak şehirlerdeki alt ve üst yapı sorunlarını çözüp, millet bahçeleriyle yaşam kalitelerini arttıracak birçok proje geliştirdiklerini aktaran Kurum, 2023 yılına kadar düzenli depolama ve atık su arıtma tesisi anlamında Türkiye nüfusunun tamamına hizmet verecek tesisleri yapmak istediklerini anlattı.



2002 yılında Kırklareli'nde düzenli depolama ve atık su arıtma tesislerinin bulunmadığını aktaran Kurum, şunları kaydetti:



"Bugün baktığınızda yaklaşık 300 nüfusa biz düzenli depolama hizmeti veriyoruz. Nüfusumuzun yüzde 95'ine de atık su arıtma hizmeti veriyoruz. 13 tesis yaptık. Bu tesislerde çevremizi ve doğamızı korumak suretiyle inşallah gelecek nesillere bırakacağımız çok daha iyi şehirler ve ilçeler yapma dileğiyle bu projelerimizi yaptık, bitirdik. Kalan yüzde 5'lik kısmı da hızlı bir şekilde yapmak suretiyle tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.



Bakan Kurum, Ergene Nehri'nin kirliliğini azaltmak için başlatılan proje çalışmalarının da devam ettiğini aktardı.



Sıfır Atık Projesi



Kurum, çevreyi korumak amacıyla Türkiye'de başlatılan en büyük çevre hareketinin ise Sıfır Atık Projesi olduğunu belirtti.



Çöplerin artık ayrıştırılacağını dile getiren Kurum, şöyle devam etti:



"Ayrıştırılan bu çöpleri de düzenli depo sahalarında bertaraf etme suretiyle artık çöp kamyonlarının illerimize ve ilçelerimize girmesini istemiyoruz. Özel çevre koruma bölgesi ile korunan alanlarımız yaklaşık 55 milyon metrekare. Biz bu alanı 2023 yılına kadar, iki buçuk kat artırarak 135 milyon metrekareye çıkartmak istiyoruz. Salda Gölü etrafında, Karaburun ile Ildır Körfezi etrafında özel çevre koruma bölgelerini ilan ettik. Gelecek nesillerimize daha güzel çevre bırakmak istiyoruz."



Bir gazetecinin "kentteki atıl ve tarihi binalara ilişkin bir çalışmanız olacak mı?" sorusuna Bakan Kurum, "Biz tarihi binaları korumak istiyoruz, o binaları yıkmak istemiyoruz. O binalar çünkü bugünlere kadar gelmiş, ecdadımız bize onları emanet ettiler. O emaneti biz de gelecek nesillere vermemiz gerekiyor. Metruk binaları yerel yönetimler eliyle, yenilemek ve yenilenmiş binaların içerisinde millet kıraathanelerini, kütüphaneleri Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yapıyoruz. Kırklareli'nde de buna ilişkin projelerimiz var." yanıtını verdi.



Konuşmasının ardından esnaf ziyareti yapan ve vatandaşlara bez torbayla file dağıtan Kurum, Millet Bahçesi yapılması planlanan festival alanında incelemelerde bulundu.



Burada futbol maçı yapan gençleri gören Kurum, yanlarına gidip kaleye şut attı.

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